البنك المركزي يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، اليوم، الخميس، أذون خزانة بقيمة 18.5مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي.



وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 9 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 9،500 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.



وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات والنفقات.