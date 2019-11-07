أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019.. والدولار يسجل 16.08 جنيه

شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، استقرار خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019 على تراجع أمس الأربعاء أمام الجنيه، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري.



سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 7-11-2019

وبلغ سعر الدولار نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع خلال مستهل تعاملات اليوم.



أسعار العملات

بينما سجل اليورو نحو 17.8268 جنيه للشراء 17.9385 جنيه للبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.7178 جنيه للشراء و20.8757 جنيه للبيع.



سعر الفرنك السويسرى

وسجّل الفرنك السويسري نحو 16.1885 جنيه للشراء و16.2956 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.7571 جنيه للشراء و14.8418 جنيه للبيع.



سعر اليوان الصيني

وسجل اليوان الصيني نحو 2.2986 جنيه للشراء و2.3158 جنيه للبيع.



وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي الى 45.25 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 140 مليون دولار، وكان البنك المركزي المصري سبق له الإعلان عن تسجيل الاحتياطي النقدي المصري بنهاية سبتمبر السابق لنحو 45.17 مليار دولار.



وقفز الاحتياطي النقدي لمعدلات غير مسبوقة منذ العام المالي 2014/2013 بمعدل زيادة وصل لــ 150%، وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن نجاح مصر في تحصيل أكثر من 200 مليار دولار كحيل دولارية منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.