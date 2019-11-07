ترامب يلتقي وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة وإيران تستأنف تخصيب اليورانيوم.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

قوات الدفاع الجوي المصرية والروسية تواصل فعاليات تمرين سهم الصداقة 1

أردني يقدم على طعن 8 أشخاص بينهم سياح في جرش رئيس الوزراء البريطاني يطلب من الملكة السماح بحل البرلمان نواب بالكونجرس يسعون لفرض عقوبات على تركيا





أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم لقاء الرئيس الأمريكي مع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، وتابعت استمرار الاحتجاجات في لبنان، كما اهتمت بإعلان إيران استئناف تخصيب اليورانيوم في استفزاز جديد للمجتمع الدولي.





في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه التقى أمس وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، في واشنطن، لحل الخلاف بين الدول الثلاث بشأن "سد النهضة". وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "التقيت للتو في البيت الأبيض بمسؤولين كبار من مصر وإثيوبيا والسودان للمساعدة في حل الخلاف حول سد النهضة الكبير الإثيوبي، أحد أكبر السدود قيد البناء حاليا في العالم"​​​. وأضاف: "جرى الاجتماع على ما يرام، والمناقشات ستستمر خلال اليوم".





وقالت صحيفة "الخليج" إن عناصر قوات الدفاع الجوي المصرية والروسية واصلت تنفيذ فعاليات التدريب المصري - الروسي المشترك «سهم الصداقة -1»، والذي تشارك فيه عناصر من وحدات وأنظمة الدفاع الجوي المصرية والروسية المختلفة، حيث نفذت القوات المشاركة عددًا من التدريبات التكتيكية، لرفع درجات الاستعداد القتالي.





وفي الشأن الإقليمي، أبرزت صحيفة "الاتحاد" إقدام أردني أمس على طعن ثمانية أشخاص من بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين، وسائحة سويسرية، وأربعة أردنيين، منهم ضابط صف من مديرية الأمن العام ودليل سياحي وسائق حافلة، وذلك أثناء تجوالهم في مدينة جرش الأثرية (50 كيلو مترًا شمال عمّان). وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي: «لا يزال جميع المصابين يتلقون العلاج، وحالتهم متوسطة، باستثناء ضابط صف، وسائحة مكسيكية، حالتهم بالغة». وأضاف السرطاوي في تصريح صحفي أمس بعمّان: «التحقيقات مستمرة، بعد القبض على منفذ الاعتداء».





وذكرت صحيفة "البيان" أن الأمم المتحدة عينت كريستيان ساوندرز قائمًا بأعمال إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عقب تنحي المفوض العام بيير كرينبول جراء تحقيقات داخلية. وقالت إدارة «الأونروا» بالقدس، في بيان أمس، «إن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو جوتيريش) أعلن استكمال مكتب خدمات الرقابة الداخلية جزءًا من تحقيق جار بخصوص قضايا تتعلق بإدارة الوكالة».





ونقل موقع "24" الإخباري عن البنك الدولي دعوته إلى تشكيل حكومة جديدة في لبنان سريعًا، محذرًا من احتمال تزايد الفقر والبطالة في البلاد خلال الأشهر المقبلة، فيما انضم مئات الطلاب للتظاهرات المستمرة منذ 21 يومًا تنديدًا بالطبقة السياسية الحاكمة.





دوليًا، قالت صحيفة "الوطن" إن الولايات المتحدة اتهمت إيران بممارسة "الابتزاز النووي" وتعهدت بتشديد الضغوط عليها، وذلك بعد إعلان طهران استئنافها أنشطة تخصيب اليورانيوم. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "ليس لدى إيران سبب معقول لتوسيع برنامجها لتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو أو أي مكان آخر، عدا كونها محاولة واضحة للابتزاز النووي لن تؤدي إلا إلى تعميق عزلتها السياسية والاقتصادية".





وأفادت "الخليج" بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التقى الملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنجهام، حيث طلب منها السماح بحل البرلمان. وفي كلمة ألقاها، خارج مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت، حذر جونسون الناخبين من «مسرحية مرعبة» سيواجهونها في حال فوز زعيم حزب العمال جيريمي كوربين في الانتخابات.





ونقلت "الاتحاد" عن عضو الكونجرس الأمريكي آدم شيف أن أولى جلسات الاستماع في التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستجري في أول يومين من الأسبوع المقبل. وقال شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، إن مسؤولين بينهما وليام تايلور، السفير الأمريكي الحالي لدى أوكرانيا الذي دعم اتهام ترامب بالسعي إلى ممارسة ضغوط على كييف للتحقيق في تهم بشأن منافسه جو بايدن من أجل مكاسب سياسية شخصية، سيدلي بشهادته الأربعاء المقبل.



