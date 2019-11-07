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اقتصاد

10.2 ألف جنيه للطن لعز .. أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أسعار الحديد اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019 في مصر استقرت، وسجل سعر حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 10 آلاف و200 جنيه.

وسجل سعر حديد بشاي 10 آلاف و150 جنيها للطن اليوم الأربعاء 6 - 11 - 2019 ، وحديد المراكبي 10 آلاف للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و100 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد حديد العتال 10 آلاف و100 جنيه، وحديد عطية 10 آلاف و100 جنيه، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيها للطن وبلغ متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، سجل نحو 11 ألفا و500 جنيه.
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