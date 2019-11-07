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اقتصاد

838 جنيها للطن.. أسعار الأسمنت فى مصر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:32 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
رصد "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الأسمنت، اليوم، الخميس 7 نوفمبر 2019، حيث شهدت الأسواق حالة من الاستقرار فى الأسعار، وتراوح متوسط الأسعار بالشركات من 800 جنيه للطن إلى 838 جنيها للطن.

وينشر صدى البلد أسماء الشركات التى تعادل أسعارها الأسعار السابق ذكرها وهي: أسمنت الشركة العربية، أسمنت أسيوط، أسمنت المنيا، أسمنت النهضة، أسمنت ميدكو أسوان، أسمنت وادي النيل، أسمنت لافارج، أسمنت سيناء، أسمنت السويس، أسمنت بورتلاند طرة، أسمنت جنوب الوادي، أسمنت مصر بني سويف، أسمنت شورى، أسمنت قنا.

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنا ولشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث إنها ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.
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