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أخبار العالم

مقتل 37 شخصًا إثر هجوم على موكب لشركة تعدين كندية في بوركينا فاسو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:53 ص
هجوم مسلح
هجوم مسلح
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أ ش أ
قٌتل 37 شخصا وأٌصيب 60 آخرون، الليلة الماضية، إثر قيام مسلحين باعتراض طريق موكب من الحافلات التابع لشركة التعدين الكندية (سيمافو) في بوركينا فاسو.

وأفاد مسؤول حكومي في بوركينا فاسو، حسبما ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الموكب يضم خمس حافلات تقل موردين ومقاولين، وكان في طريقه إلى منجم (بونجو) للذهب شرقي البلاد.

وأشارت شركة (سيمافو) إلى أن الحافلات كانت بصحبة مجموعة من قوات الجيش.
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