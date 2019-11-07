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مرأة

توقعات برج العقرب.. تشعر بالقوة وتحتاج لقاء الحبيب في مكان هادئ ورومانسي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:54 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج، لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماجي فرح، توقعات وحظك اليوم الخميس 7/11/2019، لمواليد برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

برج العقرب:

مهنيًا: تتجنب كل انواع النقاشات فى هذا اليوم. وتشعر بالقوة ما يحمّسك على اتخاذ المبادرة ومواجهة الأمر الواقع بشجاعة

عاطفيًا: قد تحتاج لقاء الحبيب في مكان هادئ ورومانسي واذا كنت اعزب فقد يكون اليوم مناسب لتخوض تجربة جديدة

صحيًا: لا تكثر من تناول المكسّرات والحلوى الغنية بالكريما، واستعض عنها ببعض الفواكه
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