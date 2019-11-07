توقعات برج العقرب.. تشعر بالقوة وتحتاج لقاء الحبيب في مكان هادئ ورومانسي

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج، لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماجي فرح، توقعات وحظك اليوم الخميس 7/11/2019، لمواليد برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.



برج العقرب:



مهنيًا: تتجنب كل انواع النقاشات فى هذا اليوم. وتشعر بالقوة ما يحمّسك على اتخاذ المبادرة ومواجهة الأمر الواقع بشجاعة



عاطفيًا: قد تحتاج لقاء الحبيب في مكان هادئ ورومانسي واذا كنت اعزب فقد يكون اليوم مناسب لتخوض تجربة جديدة



صحيًا: لا تكثر من تناول المكسّرات والحلوى الغنية بالكريما، واستعض عنها ببعض الفواكه