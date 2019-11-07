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اقتصاد

الفاصوليا بـ 8 جنيه .. اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ستقرت أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019.

وتراوحت أسعار الطماطم بين 2 و4.5 جنيه،البطاطس بين 3.75 و6.25 جنيه ، البصل بين 2.75 و4.5 جنيه ، الكوسة بين 4 و6 جنيهات، الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات ،الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات ، الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات ، الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات ، البامية بنحو 20 جنيها ،القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

فيما يتعلق أسعار الفاكهة سجل البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه ، البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات ، البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و4 جنيهات، اليوسفي بين 4 و7 جنيهات ، الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، الجوافة بين 2 جنيه و5 جنيهات، والرمان 2 و6 جنيهات.

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