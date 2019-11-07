هنا باقور.. أشهر أسواق الأغنام والماعز بـ أسعار رخيصة وجودة مضمونة.. شاهد

مع مطلع يوم الخميس من كل أسبوع يتجه تجار ومربي الأغنام والماعز الى سوق باقور بمركز أبوتيج في أسيوط ، والذي يعتبر من أشهر الأسواق بالمحافظة تخصصًا في بيع وشراء الأغنام والماعز، حيث يقوم التجار ومربي الأغنام والماعز بعرضها للبيع بأسعار تنافسية من مختلف الأعمار ويشتد الإقبال على السوق في المواسم والأعياد.





"من 60 سنة وأنا أتردد على السوق" بهذه الجملة بدأ عصفور فؤاد عطية تاجر أغنام وماعز، مضيفا أتردد على سوق باقور يوم الخميس من كل أسبوع لأنها مهنتي التي اعمل بها منذ صغري، خاصة أن سوق باقور متخصص لبيع الأغنام والماعز يأتي إليه التجار من مختلف مراكز المحافظة، بالإضافة الى تجار من محافظة سوهاج ، حيث تجد فيه كل أنواع الأغنام والماعز بمختلف اعمارها وباسعار منخفضة خاصة في وجود تنافس في عملية البيع والشراء .





وأضاف كميل فؤاد عطية "تاجر" قائلا : أذهب الى السوق بقصد الاتجار حيث أقوم بشراء الأغنام والماعز وبيعها في مركز صدفا لأهالي القرى وهذه المهنة اعمل بها منذ 50 عاما ويشتد الزحام والإقبال على السوق في المواسم مثل الأعياد وتختلف الاسعار حسب حجم الأغنام والماعز .





وأشار محمد عنتر حمدان " تاجر " إلى أنه ورث هذه المهنة عن اجداده كانوا يعملون في تجارة الاغنام والماعز ويترددون على سوق باقور بصفة أسبوعية ، مضيفا الى ان اسعار السوق منخفضة حيث يصل كيلو اللحم الحي 40 جنيها وأسعار الرأس من 1000 جنيه الى 4000 جنيه مقارنة بالأسواق الأخرى فهي منخفضة خاصة في المواسم والأعياد وتبدأ السوق بعد صلاة الفجر حتى الساعة التاسعة صباحا من يوم الخميس كل أسبوع .



