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فن

محمود موسى عن وفاة هيثم أحمد زكي : يستحق الدعاء

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:55 ص
هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
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قسم الفن
نعى الكاتب الصحفي محمود موسى، الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي الذي رحل عن دنيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 عامًا.

ونشر محمود موسى عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي وعلق عليها قائلا "إنا لله وإنا اليه راجعون.. ربنا يرحمك يا هيثم.... من فضلكم وكرمكم اسالكم الدعاء له انه يستحق الدعاء".

ومن المعروف أن الكاتب الصحفي محمود موسى كان صديقا مقربًا للفنان الراحل أحمد زكي، وابنه هيثم، وسبق أن أجرى معهما العديد من اللقاءات الصحفية المميزة.

يذكر أنه في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس توفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ 35 عاما؛ وعلى الفور تم تأكيد الخبر من قبل نقابة المهن التمثيلية، وحدد موعد الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
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