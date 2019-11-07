بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. داعية إسلامي يوضح سمات موت الفجأة

وفاة هيثم أحمد زكي .. قال الشيخ إبراهيم رضا، الداعية الإسلامي، إنه على الإنسان أن يجهز نفسه ويعمل للآخرة للقاء الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأيام التي نعيشها كثر فيها موت الفجأة بشكل متزايد، مشيرا إلى أن الإعلام عليه أن يوضح للناس النصح والتوجيه ونشر الإيمان والمعرفة عند الناس بعيدا عن الإعلانات المتزايدة على القنوات وخاصة إعلانات التبرعات البائسة والمُحزنة.





وفاة هيثم أحمد زكي .. وأضاف رضا خلال برنامج «اسأل أزهري» على فضائية «إل تي سي»، أن موت الفجأة من أمارات الساعة، مبينًا أن موت الفجأة كان موجودا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- ثم اختفى فترة من الزمن ثم رجع هذه الأيام بشدة وهذه من سمات موت الفجأة الظهور والاختفاء .





دعاء يحفظك من موت الفجأة .. تعرف على حقيقته





وفاة هيثم أحمد زكي.. انتشر في بعض المواقع الإلكترونيّة والمنتديات على الإنترنت دعاءٌ يُقال إنّه يحمي الإنسان من موت الفجأة، ويجب أن ننوّه لكم بأنّ هذا الحديث والدّعاء الّذي ذكر لم يرد عن سيّدنا محمّد -عليه الصّلاة والسّلام-، وهو مكذوب لا أصل له في كتب السنّة.





وجاء نصّه كالتّالي: "حديث ودعاء مكذوبان روي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم مضمون الحديث أنّه قال: من قرأ الدّعاء في أيّ وقتٍ فكأنّه حجّ 360 حجّة، وختم 360 ختمة، وأعتق 360 عبدًا، وتصدّق بـ 360 دينارًا، وفرّج عن 360 مغمومًا، وبمجرّد أن قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الحديث نزل جبرائيل عليه السّلام وقال: يا رسول الله أيّ عبدٍ من عبيد الله سبحانه وتعالى أو أيّ أحد من أمّتك يا محمّد قرأ الدّعاء ولو مرّة واحدة في العمر بحرمتي وجلالي ضمنت له سبعة أشياء: رفعت عنه الفقر، وأمنته من سؤال منكر ونكير، وأمررته على الصّراط، وحفظته من موت الفجأة، وحرّمت عليه دخول النار، وحفظته من ضغطة القبر، وحفظته من غضب السّلطان الجائر والظالم ".





ويقول الدّعاء: لا إله إّلا الله الجليل الجبّار، لا إله إلّا الله الواحد القهّار، لا إله إلا الله الكريم الستّار، لا إله إلّا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له مسلمون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له عابدون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له قانتون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له صابرون، لا إله إلّا الله محمّد رسول الله، اللهمّ إليك فوّضت أمري وعليك توكّلت يا أرحم الرّاحمين.





والأولى أن يدعو الإنسان بما كان النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - يدعو به : عنْ عبد اللّه بن عُمر - رضي الله عنهما-قال : «كان منْ دُعاء رسُول اللّه- صلّى اللّهُ عليْه وسلّم-: «اللّهُمّ إنّي أعُوذُ بك منْ زوال نعْمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقْمتك، وجميع سخطك»، رواه مسلم.





أدعية مأثورة عن النبى





-«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» هذا من أجمع الدعوات التي أرشد إليها النبي ﷺ.





- كذلك من دعاء النبي ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر».





-«اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر». هذا خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة- رضى الله عنه-.





- ومن دعائه أيضًا - صلى الله عليه وسلم-«اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجذام، والجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال كل هذه دعوات عظيمة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».



