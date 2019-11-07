أسرع طريقة لعمل كيكة البندق والكريمة

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل كيكة البندق والكريمة بمذاق لا يقاوم وشكل جديد لتقديم الكيك، يجعل جميع أفراد الأسرة يقبل على تناولها ،وكما أنها تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية والفيتامينات .



مقادير كيكة البندق والكريمة :



2 كوب دقيق ثلاثة أرباع كوب كاكاو

200 جرام زبدة

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

1 و نصف كوب سكر

4 بيض فانيليا كريمة مخفوقة بالكاكاو

1 كوب بندق مطحون

شوكولاتة مبشورة

بندق مطحون للجوان

بشوكولاتة كرات بالبندق



طريقة تحضير كيكة البندق والكريمة :



* تخفق الزبدة باستخدام عجان كهربائي مع السكر حتى يذوب السكر تماما



* يضاف إليها البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيليا ويستمر الخفق حتى تمتزج المكونات



* يخلط الدقيق مع الكاكاو والباكينج باودر والباكينج صودا ويضاف الخليط إلى العجان مع الخفق المستمر



* تذوب القهوة سريعة الذوبان في ماء ويضاف الى الخليط ويستمر العجن حتى الحصول على خليط ممتزج وسائل



* توضع في قالب كيك مدهون بالزيت والدقيق وتدخل فرنا ساخنا على درجة 180 مئوية حتى تنضج



* لعمل الكريمة المخفوقة تخفق باستخدام لبن حسب الإرشادات المكتوبة على العبوة 125 مل لبن للمغلف الواحد وتخفق جيدا ثم يضاف إليها البندق المطحون وتقلب جيدا



* تحشى الكيكة بالكريمة المخفوقة بالبندق وتغطى بالكامل



* تزين بالشوكولاتة بالبندق