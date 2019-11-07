35 سنة.. الموت يجمع هيثم أحمد زكي وأمه هالة فؤاد فى عمر واحد

من الصدف الغريبة أن يتوفى الفنان هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر 35 عاما، وهو نفس العمر الذي توفت فيه والدته.



الابن:

في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس توفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ 35 عاما؛ وعلى الفور تم تأكيد الخبر من قبل نقابة المهن التمثيلية وحددت موعد الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم الخميس من مسجد مصطفى محمود المهندسين.



الأم:

بعد طلاق هالة فؤاد من أحمد زكي تزوجت من الخبير السياحي عز الدين بركات وفي عملية متعثرة لولادة ابنها من زوجها الثاني عام 1990 اصيبت بتداعيات وأعراض كثيرة منها جلطات متكررة في الساق، فقررت ارتداء الحجاب واعتزال الفن وبعد ذلك بفترة قصيرة أصيبت بـ"سرطان الثدى" وتم علاجها في أكثر من دولة أوروبية وبعد علاجها واستقرار حالتها عاد إليها المرض مرة أخرى أكثر شراسة.

وجاءت وفاة والدها المخرج أحمد فؤاد بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير"، فلم تتحمل فراقه وتأثرت حالتها بشكل كبير وسريع جدا وأصيبت هالة فؤاد بغيبوبة متقطعة وأعلن عن وفاتها لأكثر من مرة نظرا لعدم استقرار حالتها الصحية ومرورها بفترات حرجة، ولكن في 10 مايو عام 1993 أعلنت أسرتها خبر رحيلها عن عمر ناهز 35 عاما وهو نفس سن الابن عند الرحيل.