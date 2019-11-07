Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بين ملابسه.. ضبط راكب مصري في مطار القاهرة يهرب أقراصاً مخدرة من بلجراد

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:33 ص
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
Advertisements
نورهان خفاجي
تمكّن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة إبراهيم الدسوقى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو إستيرادها أوتداولها طبقا لجداول قانون المخدرات، داخل حقائب راكب مصري قادم بلجراد وتم تحرير محضر بالواقعة.

قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الصربية القادمة من بلجراد رقم 876 اشتبه حسن محمد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية، وبالعرض على إبراهيم الدسوقى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من هيثم الدمرداش مأمور الجمرك وجمال السيد مدير الحركة، فتبين وجود 200 قرص من أقراص الترامادول المخدرة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.
بين ملابسه.. ضبط راكب مصري في مطار القاهرة يهرب أقراصاً مخدرة من بلجراد
بين ملابسه.. ضبط راكب مصري في مطار القاهرة يهرب أقراصاً مخدرة من بلجراد
بين ملابسه.. ضبط راكب مصري في مطار القاهرة يهرب أقراصاً مخدرة من بلجراد
بين ملابسه.. ضبط راكب مصري في مطار القاهرة يهرب أقراصاً مخدرة من بلجراد
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجمارك تضبط أقراصا مخدرة في حقائب راكب بمطار القاهرة

مخبأة داخل ورق سلفان.. ضبط ترامادول مهرب بين ملابس راكب في مطار القاهرة

ضبط أقراص مخدرة داخل حقائب راكب مصري في مطار القاهرة

أخفاها بين ملابسه.. ضبط أمبولات مخدرة مهربة مع طالب نيجيري

ضبط أقراص مخدرة مع راكب مصري في مطار القاهرة

ضبط أقراص مخدرة وأدوية إجهاض وأنسولين مهربة مع راكبه في مطار القاهرة

ترشيحاتنا

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هل الموت المفاجئ يعني سوء الخاتمة.. علي جمعة يوضح

حكم دفن الرجل في قبر أمه.. الإفتاء توضح.. فيديو

عقب وفاة هيثم أحمد زكي.. لماذا استعاذ النبى من موت الفجأة؟.. عالم ازهرى يجيب

وفاة الفنان هيثم أحمد زكي.. تعرف على شقيقه من والدته الراحلة

أمن كمبوند هيثم أحمد زكي: كان مصابا بمغص وقيء ولم يظهر طول اليوم

النيابة تأمر بتشريح جثمان هيثم أحمد زكي لتحديد سبب الوفاة

Advertisements

نقل جثمان هيثم أحمد زكي لمشرحة زينهم.. وننشر أقوال خطيبته

بعد وفاة هيثم أحمد زكي به.. تعرف على أسباب الإصابة بالهبوط الحاد في الدورة الدموية وطرق الوقاية

التفاصيل الكاملة لوفاة هيثم زكي منذ إصابته بالقيء حتى تحويله للمشرحة

المؤبد لملاك الشقق المفروشة في هذه الحالة.. مشروع قانون

تهون كل الخيانات إلا واحدة.. رسالة غامضة جديدة من تركي آل شيخ

خايف اموت لوحدي ومحدش يحس بيا.. هيثم أحمد زكي تنبأ بموته وحيدا بمنزله.. تفاصيل

وفاة هيثم أحمد زكى.. تعرف على ظروف حياته وأسباب حزنه في الفترة الأخيرة

إرهاق وتقيؤ.. نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة هيثم أحمد زكي

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يزف بشرى سارة.. تركي آل شيخ يوجه رسالة غامضة.. الزمالك يحسم موقف كاسونجو

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هل الموت المفاجئ يعني سوء الخاتمة.. علي جمعة يوضح

وفاة هيثم أحمد زكى.. فقد والدته فى التاسعة.. وبدأ حياته الفنية بفيلم حليم

نفسي أشوف أبويا دقيقة واحدة.. تصريح هيثم أحمد زكي يثير الجدل بعد وفاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المرض ليس رقيقاً بالمرة.. سيدة تهاجم شعار سرطان الثدي الوردي وتدعو لوقف استخدامه

مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز

عملية احتيال أيام الفراعنة يكشفها تشريح جثة مومياء القط المصري.. صور