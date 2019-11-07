بين ملابسه.. ضبط راكب مصري في مطار القاهرة يهرب أقراصاً مخدرة من بلجراد

تمكّن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة إبراهيم الدسوقى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو إستيرادها أوتداولها طبقا لجداول قانون المخدرات، داخل حقائب راكب مصري قادم بلجراد وتم تحرير محضر بالواقعة.





قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الصربية القادمة من بلجراد رقم 876 اشتبه حسن محمد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية، وبالعرض على إبراهيم الدسوقى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من هيثم الدمرداش مأمور الجمرك وجمال السيد مدير الحركة، فتبين وجود 200 قرص من أقراص الترامادول المخدرة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .



