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مرأة

هنفطر ايه.. طاجن الفول وباذنجان بانيه بمذاق مختلف وبطاطس بانيه

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:27 ص
لمياء الياسين
تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.

نقدم لكِ قائمة إفطار متنوعة تحتوي على جميع العناصر الأساسية التى يحتاجها جسم الإنسان، وفي نفس الوقت تتمتع بالمذاق اللذيذ.

فول بالطحينة والبيض للشيف زينب مصطفى

مقادير الفول بالطحينة والبيض:

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250 جرام فول مدمس
بيض مسلوق
2 فص ثوم
ثمرة طماطم مفرومة
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملح
زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة طحينة
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
نصف كوب فلفل حار مفروم
2 رغيف خبز بلدي

طريقة تحضير الفول بالطحينة والبيض

- تقلب الطماطم مع الثوم والفلفل الحار في الزيت و يضاف الفول والبقدونس وعصير الليمون والطحينة
- يضاف البيض ويقلب كل الخليط على النار ثم يقدم الفول مع إضافة الطحينة على الوجه

باذنجان بانيه

مقادير طريقة عمل باذنجان بانيه :

باذنجان رومي
فجيتار حار
بيض
دقيق
بقسماط
زيت للقلى
ملح
فلفل أسود
الدقة
كزبرة خضراء مفرومة
خل
طماطم مبشورة
ثوم مفروم
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير باذنجان بانيه :

- يقطع الباذنجان شرائح ويقلب في الدقيق ثم خليط البيض مع الملح والفلفل الأسود ثم البقسماط ثم الفجيتار والبقسماط تقلى في الزيت

يخلط الثوم والطماطم والكزبرة والملح و تخلط مكونات الدقة وتضاف إلى الباذنجان المقلي يقدم الباذنجان البانيه

بطاطس بانيه

مقادير بطاطس بانيه

3 بطاطس مبشورة
٢ملعقة كبيرة بقدونس
2بيض
2 ملعقة كبيرة دقيق
بابريكا
ثوم بودر
بصل بودر
رشة شطة
ملح
فلفل أسود
زيت للقلي

طريقة عمل بطاطس بانية:

-يخلط البطاطس المبشورة مع البيض والدقيق والبقدونس والتوابل و توضع في فورمة أو تشكل باليد و تحمر في زيت ساخن.
و ضعيها على ورق مطبخ لتصفية الزيت، ثم قدمي بطاطس بانيه، مع الكاتشب.
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