هنفطر ايه.. طاجن الفول وباذنجان بانيه بمذاق مختلف وبطاطس بانيه

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تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.نقدم لكِ قائمة إفطار متنوعة تحتوي على جميع العناصر الأساسية التى يحتاجها جسم الإنسان، وفي نفس الوقت تتمتع بالمذاق اللذيذ.فول بالطحينة والبيض للشيف زينب مصطفىمقادير الفول بالطحينة والبيض:250 جرام فول مدمسبيض مسلوق2 فص ثومثمرة طماطم مفرومة2 ملعقة كبيرة عصير ليمونملحزيت زيتون1 ملعقة كبيرة طحينة1 ملعقة كبيرة بقدونس مفرومنصف كوب فلفل حار مفروم2 رغيف خبز بلديطريقة تحضير الفول بالطحينة والبيض- تقلب الطماطم مع الثوم والفلفل الحار في الزيت و يضاف الفول والبقدونس وعصير الليمون والطحينة- يضاف البيض ويقلب كل الخليط على النار ثم يقدم الفول مع إضافة الطحينة على الوجهباذنجان بانيهمقادير طريقة عمل باذنجان بانيه :باذنجان روميفجيتار حاربيضدقيقبقسماطزيت للقلىملحفلفل أسودالدقةكزبرة خضراء مفرومةخلطماطم مبشورةثوم مفرومملحفلفل أسودطريقة تحضير باذنجان بانيه :- يقطع الباذنجان شرائح ويقلب في الدقيق ثم خليط البيض مع الملح والفلفل الأسود ثم البقسماط ثم الفجيتار والبقسماط تقلى في الزيتيخلط الثوم والطماطم والكزبرة والملح و تخلط مكونات الدقة وتضاف إلى الباذنجان المقلي يقدم الباذنجان البانيهبطاطس بانيهمقادير بطاطس بانيه3 بطاطس مبشورة٢ملعقة كبيرة بقدونس2بيض2 ملعقة كبيرة دقيقبابريكاثوم بودربصل بودررشة شطةملحفلفل أسودزيت للقليطريقة عمل بطاطس بانية:-يخلط البطاطس المبشورة مع البيض والدقيق والبقدونس والتوابل و توضع في فورمة أو تشكل باليد و تحمر في زيت ساخن.و ضعيها على ورق مطبخ لتصفية الزيت، ثم قدمي بطاطس بانيه، مع الكاتشب.