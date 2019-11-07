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اقتصاد

لترويج فرص الاستثمار.. سحر نصر تبحث مع السفراء الأفارقة ترتيبات عقد منتدى أفريقيا 2019

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:21 ص
صدى البلد
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علياء فوزى و محمد يحيي
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سفراء 26 دولة أفريقية لدى مصر، في إطار الترتيبات لعقد منتدى أفريقيا 2019، والذى يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء ومنظمات رجال الأعمال من مختلف الدول الأفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة ومن جميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.

وناقش الاجتماع، ترتيبات عقد المنتدى وبرنامجه وورش العمل التي ستُعقد على هامش المنتدى، وكافة الأمور التنظيمية واللوجستية المتعلقة بحضور ومشاركة رؤساء الدول والحكومات والوزراء من أفريقيا.
وأكدت الوزيرة، أهمية هذا المنتدى في الترويج للفرص الاستثمارية في قارة أفريقيا، حيث سيتم خلال المنتدى الإعلان عن اتفاقيات تنموية واستثمارية بين شركاء التنمية ودول القارة، هذا بالإضافة إلى إتاحة الفرص أمام قادة القارة ورجال الأعمال لبحث اتفاقيات جديدة، موضحة أن إقامة المنتدى هذا العام في العاصمة الإدارية الجديدة من أجل الترويج للفرص الاستثمارية في العاصمة، وتعريف القادة الأفارقة بتجربة مصر في تطوير البنية الاساسية.

وذكرت الوزيرة، أن مصر كرئيس حالي للاتحاد الأفريقي، تقوم بدورها لدعم التنمية في القارة، وتأكدت من مشاركة كافة المؤسسات الدولية في المنتدى، مشيرة إلى أن جلسات المنتدى ستتناول موضوعات البنية الأساسية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي في أفريقيا وريادة الأعمال وتمكين المرأة والاستثمار في رأس المال البشري، كما أن من سيقوم بإدارة جلسات المنتدى إعلاميين عالميين متخصصين في الشؤون الاقتصادية والأفريقية.

وأكدت الوزيرة، أن كافة الدول الأفريقية ستكون ممثلة في قائمة المتحدثين، سواء عبر الكلمات الافتتاحية للرؤساء أو المشاركة في جلسات المؤتمر، لضمان مشاركة التجارب الناجحة لدول القارة، وعرض البرامج الإصلاحية والفرص الاستثمارية فى كل دولة، وإتاحة الفرصة للجميع لجذب فرص الاستثمارات، مع التغطية الإعلامية العالمية التي سيشهدها المنتدى.

وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم توفير شاشات لوفد كل دولة لعرض الإنجازات والخطط وفرص الاستثمار، كما تم التعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإقامة معرض "صُنع في أفريقيا" قبل منتدى أفريقيا 2019 بيومين، مشيرة إلى أن مصر ترحب بعرض منتجات كل دول أفريقيا في هذا المعرض، ما يُمهد لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص، خاصة بعد إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية هذا العام.

وأعرب السفراء الأفارقة لدى مصر عن حرص بلادهم على المشاركة بقوة في هذا المنتدى نظرًا لأهميته في الترويج للفرص الاستثمارية في أفريقيا أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين من كافة أنحاء العالم، مشيدين بقيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الخارجية في تسهيل كافة الأمور التنظيمية واللوجستية المتعلقة بالمنتدى، مؤكدين على أن التواصل المباشر مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي يضمن نجاح المنتدى ويحقق المصلحة المشتركة لدول القارة في جذب الاستثمارات.
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