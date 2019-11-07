بتكلفة 362 مليون جنيه.. افتتاح 5 مشروعات للصرف الصحي قريباً في كفر الشيخ

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي المشروعات الجاهزة للافتتاح هذا الشهر احتفالًا بالعيد القومي الـ 63 للمحافظة بلغت تكلفتها إجمالية نحو 2 مليار و991 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح 5 مشروعات للصرف الصحي بتكلفة 362 مليون جنيه.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مشروع الصرف الصحي بقرية أريمون بلغت تكلفته الإجمالية 200 مليون جنيه، ويخدم قرى أريمون وحليس وكفر المنشي وأولاد علام، والصرف الصحي بقرية البحري ضمن مشروعات الاتحاد الأوروبي وتبلغ تكلفته 25 مليون جنيه ويخدم نحو 3000 نسمة.





وأشار المحافظ إلى أن جاهزية مشروع الصرف الصحي بالروضة بمطوبس للافتتاح، ضمن مشروعات الاتحاد الأوروبي بتكلفة إجمالية قدرها 25 مليون جنيه ويخدم نحو 5500 نسمة، ومشروع الصرف الصحي بقرية الثابت بمركز الرياض بتكلفة 12 مليون جنيه ويخدم نحو 15 ألف نسمة.



