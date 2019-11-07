أستاذ بـ جامعة عين شمس: لابد من تطوير المناهج لمواكبة أساليب التعليم المتقدمة.. فيديو

قالت الدكتورة اسماء غيث أستاذ بجامعة عين شمس، أن كل مصرى يتمنى حياة أفضل له ولأولاده فى جميع المجالات الحياتية، موضحة أن بداية التطور والتقدم تنصب على مجال التعليم.





وأضافت "غيث" فى حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على "قناة مصر الأولى"، أن العلم تخطى كل الحدود والتوقعات فالآن أصبح "الإنسان الآلي" يسير فى الشوارع الاوروبية ويتعامل مع البشر وكأنه عنصر بشري عادى على الرغم من انه مبرمج على فعل ذلك.





وأشارت أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إلى أنه لابد من تعليم أولادنا التجديد للقدرة على التعامل مع العصر القادم بكل ما فيه من تكنولوجيا وتطور، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم منظومة تمتلك العنصر البشرى الذى يعد أهم عناصر الوزراء الواعى.





وأوضحت أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن أولادنا على مستوى عالى من التفتح والمعرفة وقد يتفوقوا على جنسيات كثيرة فى المجال التكنولوجى والرياضى وغيره.



