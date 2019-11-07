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فن

موتك آية وعورت قلبي يا ابني.. بسمة وهبة تنعى هيثم أحمد زكي بكلمات مؤثرة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:52 ص
هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
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قسم الفن
نعت الاعلامية بسمة وهبة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي الذي رحل عن دنيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 عاما.

ونشرت بسمة وهبة صورة مكتوبا عليها "الموت آية يا هيثم الله يرحمك"، وعلقت قائلة "عورت قلبي يا ابني".

يذكر أنه في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس توفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ 35 عاما؛ وعلى الفور تم تأكيد الخبر من قبل نقابة المهن التمثيلية وحدد موعد الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود المهندسين.

وولد هيثم في 4 إبريل عام 1984 وبدأ حياته الفنية في العام التالي لوفاة والده باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم". بعد ذلك حقق نجاحًا كبيرا عندما قدم فيلم "البلياتشو".

انطلق هيثم بعد ذلك مشاركًا في العديد من الأعمال الدرامية مثل مسلسل "الجماعة"، دوران شبرا، السبع وصايا، أستاذ ورئيس قسم، وغيرها ليضع له مكانًا بين نجوم جيله.

هيثم يعتبر ثمرة قصة حب عاشها الفنان الراحل أحمد زكي مع زوجته هالة فؤاد فرغم انفصالهما بقيت هي الحب الأول والأخير في حياته طبقا لمصادر كثيرة رغم الأحاديث التي انتشرت عن ارتباطه بـ فنانات أخريات.
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