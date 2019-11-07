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أخبار العالم

متهم يروج مخدرات فى السعودية ويحتجز فتاة قاصر شهرين.. شاهد تفاصيل القضية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:52 ص
يروج مخدرات فى السعودية
يروج مخدرات فى السعودية ويحتجز فتاة قاصر
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سمر صالح
نشر الإعلامي السعودي المختص بالقضايا الأمنية، سعود الشيباني، عبر حسابه في موقع "سناب شات"، تفاصيل حملة للأجهزة الأمنية ومداهمة وكر للمخدرات، في العاصمة الرياض.

وعثر رجال الأمن خلال المداهمة على فتاة قاصر متغيبة عن منزل ذويها منذ شهرين داخل الوكر، حيث أكد "الشيباني" أن مروج المخدرات كان يجبر الفتاة القاصر على تعاطي المخدرات ويقوم بتقييدها بـ"الكلبشات".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أدوات لتعاطي "الشبو"، وحبوب محظورة، وبندقية صيد، وأكثر من 10 جوالات، إضافة إلى ضبط 3 أشخاص كانوا يتعاطون مع المروج في تلك اللحظة.

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