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رياضة

النني في مهمة صعبة مع بشكتاش أمام سبورتنج براجا بـ الدوري الأوروبي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:00 ص
محمد النني لاعب بشكتاش
محمد النني لاعب بشكتاش التركي
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محمد السعيد
يحل فريق بشكتاش التركي المحرتف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني ضيفا على نظيره سبورتنج براجا البرتغالي، في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويسعى بشكتاش بقيادة نجمه محمد النني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لإحياء أماله في التأهل إلى درو الـ 32، من مسابقة الدروي الأوروبي، بينما يدخل سبورتنج براجا اللقاء بحثا عن الفوز لقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور المقبل.

ويفقد فريق سبورتنج براجا لخدمات مهاجمه المصري أحمد حسن كوكا في مباراة اليوم، بسبب الإصابة.

ويتصدر سبورتنج براجا جدول ترتيب المجموعة الـ 11 في الدوري الأوروبي برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد بشكتاش في المركز الأخير بدون نقاط.

وتفام اليوم ايضا العديد من المواجهات من الجولة نفسها من مسابقة الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد مع باتيزان بلجراد أبرزها روما مع بروسيا مونشنجلادباخ، بازل مع خيتافي، لاتسيو مع سيلتك، رينجزر مع بورتو، ولفرهامبتون مع سلوفان.
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