الزراعيين تهنئ السيسي بذكري المولد النبوي: سنقف بجانبك ولاءً للوطن

بعث الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، برقية تهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الإحتفال بذكري المولد النبوي الشريف ، والتي تعد ذكري عزيزة علي قلوب المسلمين في أنحاء الأرض.



وأوضح ان قيم الدين الإسلامي ترسخ في نفوسنا ما يدفعنا ويحضنا على القيم النبيلة من سيرة النبي محمد العطرة والشعور بجلال وسماحة الدين الإسلامي والذي يحض علي التآخي والتسامح والعمل من أجل رفعة الوطن، وان ذكري المولد النبوي الشريف فرصة عظيمه لإحياء القيم النبوية الشريفة من حسن الأخلاق والرحمة والدعوة للعمل والإنتاج.



وأعرب "خليفة"، عن أمنياته وجموع الزراعيين في مصر بأن تكون ذكري المولد النبوي الشريف هي الطريق للعمل الجاد لمواجهة التحديات التي تعترض تقدم الامة المصرية بكل أطيافها في نسيج وطني واحد يعتمد علي أن الولاء للوطن وان الوقوف جنبا إلي جنب في رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر هي رؤية تعبر عن وطنية صادقة تعتمد علي ان الولاء يسير بجانب العمل ويرتبط به إرتباطا كبيرا عبر مشروعات تدعمها كل عناصر الأمة المصرية.



وأكد خليفة ان جموع الزراعيين يقفون بكل قوه لدعم الرئيس السيسي ودعم الدولة المصرية لمواجهة الهجمات الشرشة التي تسعي لزعزعه استقرار الوطن والفتنه بين الشعب وقياداته، داعيا المولي عز وجل ان يحفظ مصر من كل سوء ومكروه ، وان يديم علينا نعمه الامن والاستقرار والأمان، سالين المولى عز وجل أن يعيش شعب مصر العظيم آمنًا في سربه، عزيزًا في وطنه، وأن يصبح الوطن محورًا من محاور التنمية لجميع فئات الشعب المصري.