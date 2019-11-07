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هند النعساني تكشف تفاصيل مبادرة «جامعتك لها حق عليك».. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:32 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الإعلامية هند النعساني، إن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اطلقت مبادرة "جامعتك لها حق عليك"، من جامعة طنطا، لافتة إلى أن المبادرة هى احدى نتائج مؤتمر " مصر تستطيع".

وأضافت، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن المبادرة تدعو كل عالم مصرى بالخارج للمساهمة فى بناء وطنهم، مشيرة إلى أن مصر الحديثة تبنى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الجارية.

وأوضحت هند النعساني أنه من واجبنا التكاتف والاستفادة من خبرائنا المصريين بالخارج والذين يرفعون اسم مصر، بالإضافة إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدة " بلدنا هتكون قد الدنيا بفضل عقول الشباب".

واستطردت أن المبادرة ناشدت أساتذة الجامعات المصريين بالخارج ان ينقلوا خبراتهم للجامعات المصرية والمشاركة فى تطوير التعليم الجامعى.
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