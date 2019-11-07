وجعت قلبي وارتحت.. وموتك آية يا ابني.. وداع مؤثر من الوسط الفني لـ هيثم أحمد زكي

المشاهير يودعون هيثم أحمد زكي

ناهد السباعي: وجعت قلبي

هنا شيحة: ارتحت عند ربك

بسمة وهبة: موتك آية يا ابني





نعى عدد من النجوم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بعد رحيله المفاجىء أمس عن عمر يناهز 35 عاما بكلمات مؤثرة.





من أبرز هؤلاء النجم أحمد السقا الذي نعاه وقال عبر حسابه في انستجرام "البقاء لله ربنا يرحمك ياهيثم، ويسامحك ويغفر لك ، كنت اجدع واطيب الناس، ادعوله بالرحمة".





ونشرت ناهد السباعي صورا تجمعها مع هيثم أحمد زكي، وعلقت عليها قائلة "انا لله وانا اليه راجعون مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت واجع قلبي طول عمرك من واحنا صغيرين علطول بتقولي يانودي انا خايف اموت لوحدي في البيت ومحدش يحس بيا وحاسس اني هموت صغير".





واضافت "انا دايما كنت ارد اقولك انت بتقول كده عشان رخم و نكدي لو كنت صدقتك كنت فضلت علطول قاعدة معاك يا صحبي و اخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة ما اتولدنا...لو كنت اعرف ان ديه اخر مرة اكيد كانت هتفرق في الفراق".





ونشرت الإعلامية بسمة وهبة صورة مكتوبا عليها "الموت آية يا هيثم الله يرحمك"، وعلقت قائلة "عورت قلبي يا ابني".









ونشرت ليلي علوي صورة للفنان هيثم احمد زكي عبر صفحتها بتويتر وعلقت عليها قائلة "إنا لله وإنا إليه راجعون... هيثم أحمد زكي في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله دارًا خيرًا من داره ، وأهلًا خيرًا من أهله ، وزوجًا خيرًا من زوجه ، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار".





ونشرت درة صورة للفنان هيثم أحمد زكي عبر صفحتها بـ إنستجرام وعلقت عليها قائلة "‏الفنان هيثم أحمد زكي في ذمة الله ..لا أكاد أصدق رحيلك المبكّر.. وجع قلب..الله يرحمك يا صديقي يا طيب القلب ويجعل مثواك الجنة..وتكون في مكان أرحم وأحسن ..ويرحم والدك العظيم أحمد زكي ووالدتك الجميلة هالة فؤاد".





ونشرت كندة علوش صورة للفنان هيثم احمد زكي عبر صفحتها بتويتر وعلقت عليها قائلة "خبر مؤلم قاسي وصادم.. ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) هيثم أحمد ذكي اللطيف الطيب الحساس في ذمة الله.. لروحه الرحمة ولأهله وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان".





ونشرت أميرة هاني عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لـ هيثم احمد زكي وعلقت: واجعني قوي يا رب يا رب يا رب ارحمه واغفر له وارحم جميع امواتنا مفيش حاجة تغلي عليك".





وأضافت أميرة هاني "ربنا يصبرك يا إنچي ربنا يصبرك حبيبتي ويربط علي قلبك هو دلوقتي عريس بس في الجنة إن لله وإن إليه راجعون".

#هيثم_أحمد_زكي - نرجو الدعاء له وقراءة الفاتحة".





ونشرت هنا شيحة صورة لها مع هيثم أحمد زكي، وعلقت "لا حول ولا قوة الا بالله .. أنا لله وإنا اليه راجعون .. مش مصدقة وقلبي واجعني .. هيثم ذكي الحنين الطيب أبو ضحكه صافيه زي الأطفال .. ارتحت ورحت للي خلقك".





واختتمت هنا شيحة نعيها بالأية الكريمة "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30).... الجنازة ظهرًا من جامع مصطفي محمود".





ونشرت الفنانة مروة نصر تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تنعى فيه الفنان الراحل هيثم أحمد زكى بكلمات مؤثرة.





وقالت مروة نصر، "ياه لو كان لقى ربع الحب ده قبل ما يموت تفتكروا كان هيحس بايه الاعمار بيدى الله بس بجد بستغربنا اوى مشاعرنا بتبان بعد ما يموتوا الى بنحبهم هو مش حاسس ولا بيقرا كل المشاعر دى هو عند الى احن فى الدنيا والآخرة دلوقتى افتكروا حبايبكم قبل ما يأتي الأجل الله يرحمه #هيثم_احمد_زكى".





رت الفنانة دوللى شاهين، تعليقًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تنعى فيه الفنان الراحل هيثم أحمد زكى الذى وفاته منذ قليل.





وقالت دوللي شاهين "انا في حالة ذهول ومش قادرة اصدق... الله يرحمه #هيثم_احمد_ذكي".





ونشرت لميس الحديدي صورة للفنان هيثم احمد زكي عبر صفحتها بتويتر وعلقت عليها قائلة "‏‏رحل الشاب الصغير هيثم أحمد زكي. لحق بوالديه أحمد زكي وهالة فؤاد، و كأنه لم يحتمل ان يعيش وحيدا. خلعت قلوبنا يا هيثم ، هل نبكيك أم نبكيه مره أخرى لا اله الا الله"



