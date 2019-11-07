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فن

قبل وفاته.. هيثم أحمد زكي: ميهمنيش أموت دلوقتي ولا يهمني هموت إمتى

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:40 ص
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
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آيه عاطف
توفي الفنان هيثم أحمد زكي، مساء أمس الأربعاء، عن عمر ناهز الـ 35 عام إثر أزمة قلبية، وهو الأمر الذي كان بمثابة صدمة كبيرة للوسط الفني كله.

وكانت آخر كلماته على حسابه الرسمي على "الفيسبوك" :"ميهمنيش أموت دلوقتي ولا يهمني هموت إمتى، أنا اللي يهمني إني يوم ما أموت أفضل محافظ على مكانتي".

بينما حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعيه عبر وسائل التواصل الإجتماعى كان من بينهم الفنان أحمد السقا وشريف منير.

ويستكمل الآن فريق النيابة التحقيقات داخل ديوان قسم الشرطة، حيث يتم الاستماع إلى أقوال أفراد أمن استغاث بهم الفنان فجر يوم الأربعاء لشعوره بالمرض وإصابته بحالة إعياء حيث أصيب بحالة قيء شديدة فقاموا بمساعدته للتوجه إلى صيدلية داخل نطاق الكمبوند وحقنه الطبيب فيها بدواء ثم أعاده أفراد الأمن إلى شقته وصعد إليها.
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