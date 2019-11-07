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حوادث

ضبط تشكيلين عصابيين للإتجار بمخدر الإستروكس في الخصوص

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:01 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث القليوبية من ضبط تشكيلين عصابيين للإتجار في مخدر الاستروكس بالخصوص أحيلا المتهمين للنيابة وتولت التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط تشكيلين عصابيين للاتجار في مخدر الاستروكس بالخصوص وتبين ان التشكيل الاول يضم احمدج ع وعبده ج ع " وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن 100 جرام ومبلغ 200 جنيه و2 هاتف محمول بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما.

والتشكيل الثانى يضم مهند و م " واحمد م س " واحمد م م " والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا (سرقة وسائل نقل – سرقة بالإكراه – جرائم تموينية) وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس تزن 90 جراما ومبلغ مالى 300 جنيه و3 هاتف محمول بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم . 

كما تم ضبط " عربى ا ع " وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن 250 جراماً ومبلغ 260 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه وتولت النيابة التحقيق.
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