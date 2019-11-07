بث مباشر.. مباراة روما وبوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الأوروبي

يحل فريق روما الإيطالي ضيفا ثقيلا على نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات، بمسابقة الدوري الأوروبي.



بث مباشر لمباراة روما وبوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الأوروبي:



وتقام مباراة روما وبوروسيا مونشنجلادباخ في تمام العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبور 4.



روما ضد بوروسيا مونشنجلادباخ :

ويسعى فريق روما لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة، نحو التأهل إلى دور الـ 32، بينما يطمح فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على آماله في التأهل.



ترتيب روما وبوروسيا مونشجلادباخ:



ويتصدر روما جدول ترتيب المجموعة العاشرة بـ 5 نقاط، بينما يتواجد بوروسيا موونشجلادباخ في المركز الأخير بنقطتين.



مباريات آخرى في الدوري الأوروبي:



وتقام اليوم أيضًا العديد من المواجهات من الجولة نفسها من مسابقة الدوري الأوروبي، أبرزها مناشستر يونايتد مع بلجراد، بشكتاش مع سبورتنج براجا، بازل مع خيتافي، لاتسيو مع سيلتك، رينجزر مع بورتو، ولفرهامبتون مع سلوفان.



بث مباشر لمباراة روما وبوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الأوروبي:







