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فن

احنا فى غفلة.. ريهام سعيد تنعى الفنان هيثم أحمد زكى

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:44 ص
الراحل هيثم أحمد
الراحل هيثم أحمد زكى
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شيماء مجدي
نشرت الإعلامية ريهام سعيد على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" ، صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى 

وعلقت على الفيديو قائلًة :" لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة .. احنا في غفله لازم نفوق ".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.
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