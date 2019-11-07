احنا فى غفلة.. ريهام سعيد تنعى الفنان هيثم أحمد زكى

نشرت الإعلامية ريهام سعيد على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" ، صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى





وعلقت على الفيديو قائلًة :" لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة .. احنا في غفله لازم نفوق ".





وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.



