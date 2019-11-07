أضرارها خطيرة على الأطفال.. تحرك عاجل من البرلمان ضد مكسبات الطعم واللون

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن خطورة مكسبات الطعم واللون على صحة المواطنين وضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة ذلك.





وقالت النائبة، إن مكسبات اللون والطعم، هي نكهات لا تصنع من مواد طبيعية فهي لا تستخلص من الفاكهة، أو العصائر، أو الخضروات، ولا أي نباتات أو غذاء ولا من اللحوم أو الدواجن، لكنها تصنع من مركبات كيميائية في المعامل لتقدم نكهة تماثل النكهة الطبيعية.





وشددت أنه من الثابت علميا خطورة هذه المكسبات على الصحة خاصة للأطفال حال استخدامها بنسب أكبر من الحدود الآمنة.









ولفتت إلى أن منظمة الصحة العالمية، حذرت من أضرار الأغذية غير الصحية، منها المعلبات، لكونها تؤثر سلبًا على الصحة العامة في المجتمع؛ لأنه يضاف إلى هذه المعلبات العديد من المواد الكيميائية والحمضية، مثل المواد الحافظة؛ لتحفظ الطعام أطول فترة ممكنة، ومكسبات الطعم واللون لإعطائها مذاقًا شهيًا وشكلًا جذابًا.



