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اقتصاد

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتفقد مشروعات مدينة السادات

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:06 م
صدى البلد
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امنة عبد العظيم

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة لمتابعة المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة السادات، ورافقه خلالها المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولو الجهاز.

وبدأ المهندس كمال بهجات جولته بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بالمرحلة الثالثة والرابعة بأحياء (النور – الفردوس) للإطلاع على ما تم إنجازه من أعمال، وكذا مشروع الإسكان الاجتماعي بحي الزيتون، كما تفقد مدرسة حي الزيتون للتعليم أساسي بعد تشغيلها وتجول داخل الفصول لمتابعة سير أعمال الدراسة داخل المدرسة.

كما تفقد المهندس كمال بهجات أعمال الإنشاءات الجاري تنفيذها من قبل الفائزين بقطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحي الزيتون بعد استكمال المرافق للمجاورات ٤،٣، والموقف التنفيذي لمركز الشباب المطور بالمحور المركزي ٢ ونسب إنجاز الأعمال بالمشروع.

وتفقد مساعد نائب رئيس الهيئة أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكات المياه بطريق أبوبكر الصديق، التي شارفت على الانتهاء، كما تم المرور علي مشروع دار مصر استجابة لشكوى أحد المواطنين، وأثنى على الحالة الممتازة للخدمات بالمشروع من أعمال (نظافة - زراعة - إنارة)، مطالبًا مسئولي جهاز المدينة بمراجعة معدات شركات النظافة العاملة بالمدينة للتأكد من مطابقتها لمحضر الاستلام والعقد المبرم مع الجهاز.

والتقى المهندس كمال بهجات، مسئولي المكاتب الاستشارية المسند إليها أعمال الإشراف على مشروع الإسكان الاجتماعي، ومسئولي الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة للتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفي التوقيتات المحددة لها، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسير الأعمال والمشروعات بالمدن الجديدة.

من جانبه أشار المهندس أمين غنيم إلي أنه تم طرح عدد ٤٧٦٧٤ قطعة أرض بنظام القرعة العلنية والحجز الإلكتروني وتم تخصيص عدد ٣٨٨٢١ قطعة أرض، وهي عبارة عن ٣٠٢٢٠ قطعة أرض إسكان اجتماعي، وتم تسليم ١٠٦٩٩ قطعة للفائزين بها، و٨٢٤٦ قطعة أرض إسكان مميز، وتم تسليم ٥١١٣ قطعة للفائزين بها، و٢٢٣ قطعة أرض بمشروع بيت الوطن وتم تسليم ١٧٤ قطعة للمواطنين، و١٣٢ قطعة أرض إسكان أكثر تميزًا، وتم تسليم ٨٩ قطعة للمواطنين، وجارٍ استكمال أعمال المرافق والتسليم دون توقف حتى نهاية العام القادم ٢٠٢٠.

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