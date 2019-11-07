أضرار ومميزات مواقع التواصل الاجتماعي بـ جلسة علمية في جامعة سوهاج

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الجلسة الثانية للمنتدى العلمي والثقافي والذي تنظمه لجنة المؤتمرات بالجامعة، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك بالقاعة الفرعية بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة.





وفي بداية الجلسة أكد عزيز أن الجامعة تدعم مثل هذه المنتديات التي تسهم بشكل إيجابي في تحقيق التواصل الثقافي والفكري بين مختلف الفئات، كما أنه يتم خلالها مناقشة بعض الأفكار بطريقة جديدة وبعيدة عن الأطر التقليدية، إلى جانب أهميتها في تثقيف وتنوير المجتمع من خلال ما تقدمه من تبني وطرح لمختلف القضايا والظواهر الثقافية والمجتمعية، بالإضافة إلى دورها الفعال في تنمية الحوار والتواصل بين المثقفين، و تناول كافة المواضيع الثقافية والاجتماعية المختلفة من خلال حوار تفاعلي منظّم ومتواصل.





وأوضح الدكتور محمد توفيق أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب ومنسق المنتدي، أن هذه الجلسة هي الثانية من 21 موضوعاً سيتم مناقشته خلال فعاليات المنتدى، والتي ستستمر على مدار العام، بحيث يتم عرض موضوع أو موضوعين في الشهر الواحد، مشيرًا إلى أن ذلك يتيح تداول المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس، من خلال قيام المتميزين منهم بعرض وتقديم ما لديهم أمام حضور المنتدى بأسلوب مبسط.





وخلال الجلسة الثانية للمنتدي تمت مناقشة "أضرار ومميزات مواقع التواصل الاجتماعي"، حيث تحدث الدكتور محمد حشمت بكلية العلوم عن شبكات التواصل الاجتماعي وآثارها السلبية والإيجابية، إدمان شبكات التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالاضطرابات النفسية، وكذلك الخصوصية علي شبكات التواصل، بالإضافة إلى عرض إحصائيات عن مواقع التواصل بمصر.



