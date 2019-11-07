بعد انتهاء الاتفاق مع روسيا.. أردوغان: لن نصمت وسنواصل الرد

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بمناقشة تنفيذ المذكرة الروسية التركية بشأن سوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.





وقال أردوغان للصحفيين، اليوم الخميس: "انتهت فترة الـ 150 ساعة التي حددها الاتفاق مع روسيا، لكن الإرهابيين لم ينسحبوا من المنطقة. وما زالوا يشنون هجمات، ورد الجيش الوطني السوري عليهم. واليوم لديهم 11 قتيلا. هل يجب علينا أن نصمت؟ بالطبع، سنرد وسنكمل هذا بنجاح.. أنوي مناقشة هذه المشكلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"؛ بحسب ما ذكرت "سبوتنيك انترناشيونال".





وقد اتفقت موسكو وأنقرة على ضرورة قيام الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوريين بدوريات برية مشتركة ومراقبة انسحاب الميليشيات الكردية من المنطقة الحدودية.





في وقت سابق من هذا الأسبوع ، اتهم الرئيس التركي الولايات المتحدة بالفشل في السيطرة على انسحاب المسلحين من الحدود، مدعيا أن القوات الأمريكية ووحدات حماية الشعب الكردي أنشأت دوريات مشتركة في المنطقة الأمنية في شمال سوريا، في انتهاك للترتيبات الأمريكية التركية.





ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، مذكرة تفاهم من 10 نقاط، عقب ست ساعات من المفاوضات، وصفها بوتين بـ "المهمة جدًا، إن لم تكن بالغة الأهمية، لإنهاء وضع متوتر جدا ‬‬على الحدود السورية التركية".





وبموجب الاتفاق، قامت الشرطة العسكرية الروسية مع قوات حرس الحدود السورية، بتسهيل إخراج وحدات حماية الشعب الكردية لمسافة 30 كيلومترا من الحدود التركية، خلال فترة 150 ساعة.





وأطلقت أنقرة عملية نبع السلام في شمال شرق سوريا لتطهير منطقة داعش الإرهابية، وقوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب، والتي تعتبرها تركيا أيضا إرهابية بسبب صلاتهم المزعومة بحزب العمال الكردستاني ( PKK)، المحظورة في البلاد.





وقد تسبب الهجوم التركي في رد فعل عنيف كبير، حيث أوقفت الدول الأوروبية مبيعات الأسلحة إلى أنقرة، بينما فرضت واشنطن عقوبات على حليفتها في الناتو.



