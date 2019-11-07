وزير الأوقاف: انطلاق حملة عالمية عن الإسلام بـ 20 لغة.. فيديو

وأكد أن الأوقاف تعمل على مواجهة الآراء والفتاوى الفردية المتسرعة فى الشأن العام بما يصادم الواقع أو يتصادم مع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، أو الاصطدام بالمؤسسات والمنظمات الدولية.





أعلن الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، انطلاق حملة عالمية خلال هذا الشهر الكريم تحت عنوان "هذا هو الإسلام" بـ 20 لغة وبمشاركة دولية واسعة.وأضاف خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، أن دورنا فى وزارة الأوقاف المصرية لم يقف عند بناء هذا النسق المعرفي والفكري والدعوى، بل صاحبه برامج تثقيفية جادة لبناء مستنير من الأمة، مضيفًا أن اليوم يصعد 5 شباب منهم للتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأشار وزير الأوقاف إلى أنه تأكيدا على اهتمامنا بدور المرأة، يتم لأول مرة تكريم إحدى المدربات المتميزات لحصولها على المركز الأول بين جميع المتدربين والمتدربات من الدفعة الأولى من الأوقاف.