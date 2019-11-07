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محافظات

مات عشان أمه تعيش.. الكهرباء تنهي حياة شاب أثناء أنقذ والدته من الصعق

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:06 م
الشاب الضحية
الشاب الضحية
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انجي هيبة
ضحى الشاب السيد صلاح المغربي، بحياته مقابل إنقاذ والدته قبل تعرضها للصعق بالكهرباء من أحد أعمدة الكهرباء، ضاربًا المثل في الوفاء والتضحية.

وذكرت مصادر أن والدة الشاب تعرضت للصعق من عمود إنارة بعزبة "المغاربة" التابعة لمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية، فسارع الشاب لدفعها من محيط عامود الإنارة وتعرض للصعق.

وأمرت النيابة العامة بدفن جثمان الشاب بعد معاينة مفتش الصحة للجثمان لبيان سبب الوفاة.
مات عشان أمه تعيش.. الكهرباء تنهي حياة شاب أثناء أنقذ والدته من الصعق
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