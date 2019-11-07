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أخبار العالم

كوريا الجنوبية: خفض عدد العسكريين إلى نصف مليون بحلول عام 2022

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:58 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد وزير المالية ونائب رئيس الوزراء في كوريا الجنوبية هونج نام- كي أن بلاده ستخفض عدد الأفراد العسكريين الذين يعملون بدوام كامل بمقدار 80 ألفًا على مدار العامين المقبلين، وذلك في إطار محاولات التخفيف من تأثير انخفاض معدل المواليد في البلاد وسرعة تقدم السكان في السن.

وقال الوزير، خلال اجتماع لوزراء المجموعة الاقتصادية، إن الحكومة ستخفض عدد الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الدائمة إلى 500 ألف بحلول عام 2022 .

وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) على موقعها الإلكتروني أن الخطوة هي جزء من جهود الحكومة لإصلاح الجيش بطريقة تزيد من الاعتماد على التقنيات المتقدمة والتعامل مع المتغيرات في الحرب الحديثة وسط تناقص الموارد البشرية للخدمة العسكرية.

كما تشمل هذه الجهود زيادة حصة النساء العاملات في الخدمة العسكرية إلى 8ر8 % من جميع الضباط بحلول عام 2022 من 2ر6 % حاليا.
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