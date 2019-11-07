البحث العلمي توقع بروتوكول تعاون مع وكالة الابتكار بجنوب إفريقيا

وقعت اليوم أكاديمية البحث العلمي اتفاقية هامة للتعاون المشترك في مجال الابتكار مع وكالة التقنية والابتكار في جنوب إفريقيا.



ومن المقرر أن تعزز هذه الاتفاقية التعاون المشترك في مجال الابتكار وتكوين شراكات للابتكار التكنولوجي بين البلدين.



ويأتى توقيع الاتفاقية تنفيذًا لإستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتقوية أواصر التعاون العلمى بين مصر والقارة اللإفريقية فى ظل رئاسة مصر للاتحاد اللإفريقى.



وقد تم توقيع الاتفاقية بين أكبر داعمين للابتكار فى شمال وجنوب القارة هى إطار عمل ولإستراتيجية لتوفير الموارد للتعاون بين أكاديمية البحث العلمي ووكالة الابتكار في جنوب لإفريقيا بشكل أوثق في تطوير التكنولوجيا والتعاون في الابتكار.



وسيتم العمل على تحقيق ذلك من خلال تنفيذ عدة أنشطة مشتركة بين الهيئتين بما في ذلك أنشطة لدعم التواصل والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف الذي تشترك فيها البلدين، وتعزيز وضع الشركات الناشئة القائمة علي التكنولوجيا في البلدين، وكذلك تسهيل الوصول إلي الأسواق وبناء القدرات من خلال توفير خدمات دعم التسويق التكنولوجى والخبرة التقنية وتبادل المعرفة في كلا البلدين.



وقد علق الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا علي هذه الاتفاقية قائلا "هذه الاتفاقية هي جزء من مسعي الأكاديمية لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تنص علي أن مصر الجديدة سوف تمتلك اقتصاد متوازن ومتنوع قائم علي الابتكار والمعرفة. وأضاف صقر أن الاتفاقية سوف تفتح مجالًا ممتازًا للتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا في مجالات التكنولوجيات الناشئة، والصحة، والزراعة، والمياه ...الخ وسوف توفر منصة لتعزيز القدرة علي الابتكار وتبادل الخبرات بين البلدين ونقل وتوطين التكنولوجيا.



ووفقا لرئيس مجلس إدارة وكالة التقنية والابتكار فوزلين ليفي حسن تتماشي هذه الاتفاقية بشكل مباشر مع رؤية إدارة العلوم والابتكار في جنوب أفريقيا وتقدم دعمًا ملموسًا لهذه الرؤية والتي تنص علي "إعطاء الأولوية لدعم تطوير التكنولوجيا وقدرات الابتكار في أفريقيا كأداة للنمو في جميع أنحاء القارة" اضافت السيدة ليفي حسن أن تنفيذ مبادرات مثل تلك المتبناة في الاتفاقية يشكل جزءًا مهمًا من الأعمال التحضيرية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية من خلال تمكين حركة رواد التكنولوجيا والسلع والخدمات التكنولوجية عبر الحدود داخل القارة بشكل أفضل كأدوات للنمو لسوق إفريقية مشتركة.



حضر توقيع الاتفاقية عن الجانب المصري د. سامح سرور، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية وعن الجانب الجنوب إفريقي د. فوزلين ليفي حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة التقنية والابتكار، ومن المنتظر أن يتم الإعلان في بداية العام القادم عن أولى المبادرات من خلال هذه الاتفاقية بين البلدين.