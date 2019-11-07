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شيخ الأزهر: لدينا ثقة في حكمة السيسي وعزمه الحفاظ على الوطن.. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:18 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن الأزهر طوال مسيرته التي دامت لأكثر من 1000 عام كان منهجه يعتمد على كتاب الله وسنته دفاعا عن تاريخ الأمة العربية والوطن.

وأضاف شيخ الأزهر خلال كلمته التي ألقاها باحتفالية المولد النبوي الشريف بمركز المنارة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أن منهج الأزهر يعتمد على تجديد الخطاب الدينى والوعي الثقافى والوقوف بجانب المؤسسات الساهرة على الوطن من عدوى الارهاب الفكرى والجسدى.

وتابع شيخ الأزهر أن الأزهر يجعل من مقاصد الشريعة هي حماية للدين والمال والعرض وحماية للانسان قبل أن يكون حماية للاجيال القادمة من أفكار الإرهاب.

وأشار الطيب إلى أن الأزهر الشريف لديه ثقة فى مواجهة كل التحديات وثقة بحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعزمه فى الحفاظ على الوطن والنهوض به وسط عالم متلاطم الأمواج من الإرهاب.
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