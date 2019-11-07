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أخبار البلد

تسليم 25 عقد عمل لمتحدي الإعاقة في ختام مبادرة "مصر بكم أجمل" بالإسكندرية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:08 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تختتم مبادرة "مصر بكم أجمل" برنامجها الثالث والأخير اليوم الخميس، بتدريب 40 شابًا من الجنسين من ذوي القدرات الخاصة على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال، بمديرية القوى العاملة بمحافظة بالإسكندرية، للمشاركة في سوق العمل، والتي تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.

وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أنه سيتم في ختام المبادرة اليوم تسليم شهادات اجتياز الشباب من الجنسين الدورة التدريبية لـ 40 متدربا، فضلا عن تسليم 25 عقد عمل في مختلف الشركات والمصانع بالإسكندرية، وتتراوح المرتبات من 1200 إلي 2500 جنيه ، بالإضافة إلي توجيه 15 متدربا لمشروعات ريادة الأعمال منهم 5 شباب بدأوا فعلا اتخاذ إجراءات تنفيذ مشروعتهم، وتكريم بعض الشركات التي تعاونت في توفير فرص عمل إضافية لأصحاب الهمم .

وقالت عطيات سيد أبوزيد، مسئول ملف المبادرة، إن البرنامج الثالث تناول محاضرات لإيضاح بعض المصطلحات المتعلقة بالعمل مثل: تعريف عقد العمل، ومفهوم العامل وصاحب العمل، والإجازات السنوية، والمنح المقدمة من صاحب العمل للعامل، وخصائص عقد العمل، فضلا عن محاضرات حول دور ريادة الأعمال نحو ذوى القدرات .

وأضافت أن اللجنة التنفيذية للمبادرة ، قامت بزيارة ميدانية لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، تناول التدريب التعريف بمبادئ السلامة والصحة المهنية والمخاطر التى يجب أن يتفادها العامل ، وكيفية التغلب على أي حريق واستخدام طفايات الحريق ووسائل الإنقاذ، وتم عمل تطبيق عملي لاستخدام طفايات الحريق ووسائل الإنقاذ، واختتمت الزيارة بتفقد بعض الأقسام التي يستخرج منها المواد الخام للبتروكيمياويات.

رافق اللجنة المهندس محمد المصري استشاري السلامة والصحة المهنية لشركة سيدى كرير، والمهندس ياسر مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة.
تسليم 25 عقد عمل لمتحدي الإعاقة في ختام مبادرة "مصر بكم أجمل" بالإسكندرية
تسليم 25 عقد عمل لمتحدي الإعاقة في ختام مبادرة "مصر بكم أجمل" بالإسكندرية
تسليم 25 عقد عمل لمتحدي الإعاقة في ختام مبادرة "مصر بكم أجمل" بالإسكندرية
تسليم 25 عقد عمل لمتحدي الإعاقة في ختام مبادرة "مصر بكم أجمل" بالإسكندرية
تسليم 25 عقد عمل لمتحدي الإعاقة في ختام مبادرة "مصر بكم أجمل" بالإسكندرية
تسليم 25 عقد عمل لمتحدي الإعاقة في ختام مبادرة "مصر بكم أجمل" بالإسكندرية
تسليم 25 عقد عمل لمتحدي الإعاقة في ختام مبادرة "مصر بكم أجمل" بالإسكندرية
تسليم 25 عقد عمل لمتحدي الإعاقة في ختام مبادرة "مصر بكم أجمل" بالإسكندرية
تسليم 25 عقد عمل لمتحدي الإعاقة في ختام مبادرة "مصر بكم أجمل" بالإسكندرية
تسليم 25 عقد عمل لمتحدي الإعاقة في ختام مبادرة "مصر بكم أجمل" بالإسكندرية
تسليم 25 عقد عمل لمتحدي الإعاقة في ختام مبادرة "مصر بكم أجمل" بالإسكندرية
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