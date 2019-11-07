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محافظات

انتهاء تنفيذ 99% من محور ديروط في واحة الفرافرة بطول 310 كم

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:06 م
صدى البلد
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منصور ابو العلمين
أعلن اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، رئيس جهاز تعمير محافظة الوادي الجديد، تنفيذ 99% بمشروع محور الفرافرة – ديروط بطول 310 كم، بتكلفة إجمالية مليار و715 مليون جنيه.

وقال رئيس جهاز تعمير محافظة الوادي الجديد، انه سيتم افتتاح المشروع وإنهاء كافة الإعمال الهندسية به نهاية شهر ديسمبر المقبل، على أن يجري استكمال إقامة الخدمات بطول المحور من محطات وقود ونقاط إسعاف وأكمنة أمنية من خلال الوزارات المعنية.

وأضاف رئيس جهاز تعمير محافظة الوادي الجديد، أن هذا المشروع العملاق ضمن مشروعات الطرق القومية التى تنفذها الدولة، وسوف يقضى على عزلة مركز الفرافرة عن محافظات الصعيد، كما أن الطريق سيساهم في ربط الواحات بوادى النيل مباشرة واختصار المسافة فيما بينها لأكثر من 70٪ بدلًا من الطريق الحالي، الذي يمر على الداخلة ثم الخارجة ثم أسيوط وما يتبعه ذلك الاختصار من زيادة في التبادل التجارى والرواج الاقتصادي والسياحي، فضلًا عن إقامة مجتمعات عمرانية وقرى جديدة على جانبيه تجذب ملايين المواطنين من وادى النيل المكتظ بسكانه إلى الوادي الجديد.

وأوضح رئيس جهاز تعمير محافظة الوادي الجديد، أن الطريق يساهم في استثمار المعادن الثمينة المنتشرة بالصحراء الغربية وتنشيط السياحة البرية وسياحة السفارى القادمة من أسوان والأقصر لمحمية الصحراء البيضاء والجلف الكبير بواحة الفرافرة.
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