السيسي: التشكيك ومحاولات التخريب لن تثنينا عن المضى نحو المستقبل الأفضل.. فيديو

وأضاف السيسي خلال كلمته التي ألقاها باحتفالية المولد النبوي بمركز المنارة: "أقول لكم إننا نقتدى بالرسول الكريم فإننا نبذل أقصى جهد لتحقيق نقلة نوعية فى أداء دولتنا وتوفير سبل التقدم لها على جميع المستويات.. فالجميع لا يدخر جهدا لتحقيق سبل التقدم".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العمل المنظم والفكر المتواصل، هو المنهج الذي ينتصر فى النهاية، وأن الله يكافئ المجتهدين الذين يسعون للسلام وتعمير الحياة وتخفيف آلام الناس وتحسين الواقع.وتابع الرئيس السيسي: "نتطلع إلى توفير سبل السلام والتنمية والازدهار فنحن لا نلتفت إلى محاولات التعطيل والإعاقة التى يرغب بها أعداؤنا، وردنا عليها بالمزيد من العمل والجهد والنظر للمستقبل بكل ثقة".وقال: "والحق أقول لكم إنى أثق بنصر الله القريب لمصر وشعبها وتحقيق آمالنا جميعا فى تحقيق حياة كريمة آمنة فالتطرف والإرهاب والتشكيك الكاذب ومحاولات التخريب المادية والمعنوية التى نواجهها لن تثنى هذا الشعب عن المضى فى طريقه نحو المستقبل الأفضل فنحن نواجه الشر بالخير واليأس بالعمل والفتن بالوحدة والتماسك".