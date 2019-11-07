المنامة تستضيف مؤتمر الثورة الصناعية الرابعة.. الإثنين المقبل

أكد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن نوعية ومستوى المشاركين في أعمال المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والمنتدى العالمي الثالث لرواد الأعمال والاستثمار الذي سيقام خلال الفترة 11-13 نوفمبر 2019 تحت شعار "الثورة الصناعية الرابعة: بناء المستقبل - الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي" والذي يقام تحت رعاية سامية الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تعكس مدى أهمية هذا الحدث والموضوعات التي سوف تناقش في إطار جلساته السبع، وأوضح أن هذه الجلسات ستناقش موضوعات ذات حيوية وأهمية كبيرة ومتصلة بالاقتصاد المعرفي، وسبل الارتقاء به في المنطقة العربية.





وأشار إلى أن الموضوعات المطروحة على جدول اعمال المؤتمر ووزن الشخصيات المشاركة فيه والجهات التي تمثلها تجعل من هذه الفعالية حدثًا آخر له قيمة، ويدفعنا إلى مزيد من التفاؤل بالمردودات الإيجابية، لاسيما أن هذا الحدث سيلقي الضوء على محاور رئيسية في جلسات عمل نقاشية وهي؛ الاستثمار في ريادة الأعمال والابتكار في الثورة الرقمية في العالم العربي، تعزيز التعاون التنظيمي بين الدول العربية في هذا المجال، تسليط الضوء على فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعين العام والخاص، والتأكيد على أهمية مواكبة التطورات العالمية والابتكارات النوعيّة التي تدعم تحقيق الإنجازات الواعدة في مختلف القطاعات، وتمكين الجمهور من لعب دور فاعل في عملية التحول التي تؤسس لها الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى التأكيد على الحاجة لتبنّي الابتكارات التقنية كوسيلةً لدعم مجالات ريادة الأعمال وتعزيز مستويات الإنتاجية.





وأضاف نجيبي أن نوعية المتحدثين تضيف بعدًا حيويًا على أعمال هذا المؤتمر، وتزيد من أهميته، حيث سيشارك فيها عدد من المتحدثين منهم الدكتور بيتر ديامانديس مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة (إكس برايز فاونديشن)، وجيف هوفمان رائد أعمال حاصل على جوائز ورئيس تنفيذي ومؤلف مشارك لكتاب (سكيل - بروفن برينسيبلس تو جرو يور بزنس)، وتوماس إيلفس رئيس جمهورية إستونيا الأسبق (2006-2016)، وسليم إسماعيل المدير التنفيذي المؤسس لجامعة (سينجولاريتي) والمؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة لمنصة (أوبن إكسو)، وعلاء الشمي المدير العام ونائب رئيس مجموعة مشاريع هواوي الشرق الأوسط ، وجوناثان أورتمانز رئيس مجلس إدارة الشبكة العالمية لريادة الأعمال والمؤتمر العالمي لريادة الأعمال، وريتشارد كويست مذيع في قناة (سي إن إن العالمية)، وآرون هيزليهرست المقدم التلفزيوني الحائز على جوائز في قناة (بي بي سي وورلد نيوز)، وبدر سليم سلطان العلماء رئيس تنفيذي وحدة صناعة الطيران في شركة مبادلة للاستثمار، وعبدالله محمد الزامل الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للاستثمار الصناعي، والدكتور مازن سويد رئيس مجلس إدارة مجموعة ايدال -لبنان، وكريستيان باهو رئيس الشؤون الخارجية والحكومية BMW، وعبدالله العبيكان رئيس مجموعة العبيكان، وغيرهم من كبار المسؤولين بمملكة البحرين.



