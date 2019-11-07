بتكلفة 650 ألف جنيه ..أهالي قرية السملاوية بالغربية يتبرعون بجهاز تنفس صناعي..صور

استقبل قسم الأطفال المبتسرين وحضانات الأطفال بمستشفي زفتي العام بمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم، تبرع أهالي قرية السملاوية التابعة لمركز ومدينة زفتي، بجهاز تنفس صناعي متعدد السرعات غير تداخلي بقيمة 650 ألف جنيه.



وأعلنت الدكتورة شيرين العادلي رئيس قسم الحضانات بمستشفي زفتي العام أن هذا الجهاز ضمن 4 أجهزة الموجودين على مستوى مستشفيات الجمهورية لخدمة الأطفال المبتسرين، مضيفه: أنها قامت بالتواصل مع الشركة الأم لتطوير الجهاز وتركيب الأوكسيجيني والذي يساعد الطفل عن الفصل من جهاز التنفس الصناعي.



وأضافت : قامت شركة " SLE " بإرسال مدير مبيعاتها فؤاد رمضان المنوط لسماع المشاكل التي تواجه مستخدمي خدمة أجهزة التنفس الصناعي ، والذي قام بحل معظم المشاكل الخاصة والتبرع أيضا لحضانات المستشفي بكابلات " الفلو سنسور " , وكذا توريد النواقص الخاصه بالأجهزة .