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منوعات

بسبب صورة.. منع طيار صيني من القيادة مدى الحياة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:59 ص
صدى البلد
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كريم جمال
لم يكن يتوقع طيار صيني أنه سيحرم من الطيران مدى حياته، بسبب صورة لراكبة كانت داخل قمرة القيادة بإذن منه، الأمر الذى اعتبر تهورًا منه لتعريض حياة الركاب للخطر.

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، ظهرت الراكبة وهى جالسة على مقعد قائد الطائرة بينما تلوح بعلامة النصر، خلال الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام.

وانتشرت الصورة كالنار فى الهشيم، وتلقى الطيار هجومًا واسعًا لسماحه بهذا الأمر الذى يهدد سلامة الركاب ويعرضهم للخطر.

وكشفت شركة الطيران الصينية Air Guilin عن بيان رسمى تعلن فيه منع قبطان الطائرة من قيادة الطائرة مدى الحياة، وتوقيف باقى الطاقم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
بسبب صورة.. منع طيار صيني من القيادة مدى الحياة
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