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اقتصاد

ارتفاع عدد بطاقات التموين الذكية إلى 900 ألف بطاقة حتى مايو الماضى

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:58 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
أظهرت تقارير رسمية، ارتفاع عدد بطاقات التموين الذكية التي صدرت لصالح المستفيدين من الدعم التمويني بنهاية مايو الماضي لتصل إلى 21.9 مليون بطاقة، مقابل 21 مليون بطاقة في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 900 ألف بطاقة تموين ذكية.

ورصدت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع ملحوظ في إجمالي استهلاك الدقيق" 82%" لمحافظات الجمهورية بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك في نهاية إبريل الماضي نحو 627.7 ألف طن، مقابل 709.7 ألف طن في نفس الشهر من العام السابق له، بفارق نحو 82 ألف طن.

وتأتي هذه البيانات، بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل مراجعة بيانات المواطنين المستبعدين من عملية صرف السلع التموينية، وعودة من يثبت أحقيته للدعم وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية، حيث تم إعادة نحو مليون و800 ألف مواطن إلى بطاقات التموين لاستحقاقهم الصرف وذلك في الفترة من فبراير وحتى سبتمبر الماضي.

وسجل إجمالي الدعم الحكومي المرصود في موازنة العام المالي الجاري 2019/2020، نحو 89 مليار جنيه لصالح السلع التموينية، موزعة بواقع 38 مليار جنيه للتموين، و51 مليار جنيه لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

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