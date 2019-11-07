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محافظات

بعد توقف 11 عاما.. تشغيل تجريبي لمشروع صرف صحي صدفا والغنايم بأسيوط

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:03 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط عن بدء التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي صدفا والغنايم والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 305 ملايين جنيه و3.7 مليون يورو قرض أسباني وذلك بعد تعطل في التنفيذ لمدة 11 عامًا وتلافي جميع الملاحظات.

وتم تسليم المشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لتشغيل المشروع وصيانته والإشراف عليه وفقًا لمحاضر التسليم تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتوقفة وتذليل كافة العقبات وتنفيذ مشروعات جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأشار محافظ أسيوط – في تصريحات له اليوم – إلى أنه تم تسليم المشروع وتشغيله تجريبيًا من خلال 3 محطات رفع (2 بمركز صدفا ومحطة بمركز الغنايم) ويعتمد المشروع على محطة معالجة ثلاثية بقرية المشايعة بمركز الغنايم وذلك لخدمة مدينتي صدفا والغنايم على أن يتم إدراج باقي قرى المركزين في الفترة القادمة مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لنهو المشروع وتذليل كافة العقبات من خلال جولاته المستمرة على المشروع ومتابعة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ بالتنسيق مع المهندس عاطف مهدى المدير التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية بأسيوط والمهندس صابر نبيه بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ومسئولي الشركة المنفذة.

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط إنه تم استلام المحطة وفقًا للمحاضر التي تم توقيعها بين مسئولي الشركة والهيئة القومية وشركة المقاولون العرب "الشركة المنفذة للمشروع" على أن يتم تشغيل محطات الرفع ومحطة المعالجة الثلاثية لافتًا إلى انتهاء الشركة من أعمال خطوط الطرد وشبكة الإنحدار وأحواض الترسيب وأحواض التجفيف فضلًا عن الانتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية (طلمبات ومحركات وأجهزة قياس ونوافخ هواء وديزل).

بينما أشاد المهندس عاطف مهدي بجهود محافظ أسيوط وتذليله كافة العقبات لنهو المشروع وتلافي جميع الملاحظات بالتنسيق مع الشركة المنفذة لخدمة أهالي المركزين وتنفيذًا لخطة المحافظة لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتوقفة واستكمال المشروعات القائمة ونهوها في مواعيدها المحددة والتوسع في مشروعات جديدة لتغطية جميع قرى ومراكز المحافظة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي واستهداف القرى الأكثر احتياجًا.
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