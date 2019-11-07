مقتل وإصابة 6 أشخاص في كمين بوسط موزمبيق

أعلنت شرطة موزمبيق مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في كمين نصبه مسلحون بوسط البلاد، والذي يعد الأحدث في سلسلة الهجمات بعد انتخابات.



وذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الخميس، أن هذا الحادث وقع في مقاطعة (مانيكا) حيث نصب مجهولون مسلحون كمينا وفتحوا النار على ركاب حافلة صغيرة، وأطلقوا النار على الإطارات الأمامية للحافلة ، وذلك قبل إطلاق الرصاص على قدم السائق.



وأوضح أن السائق استطاع الفرار بعد إصابته في قدمه قبل إضرام النار في الحافلة، وقام المسلحون باتباعه إلى الغابة وتوسل إليهم بعدم قتله لكنهم استولوا على محفظته ولاذوا بالفرار.



كانت الانتخابات العامة التي أجريت، في 15 أكتوبر الماضي، زادت من التوترات، على الرغم من وجود اتفاق هش بين حزب (فريليمو) الحاكم ومنافسه حزب (رينامو) المعارض في موزمبيق، وهي جماعة متمردة سابقة تحولت إلى حزب معارض بعد الحرب التي اندلعت بين عامي 1975 و 1992.