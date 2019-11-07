بعد وفاة هيثم أحمد زكي .. تعرف على دعاء الاستغاثة من موت الفجأة

دعاء الإستغاثة من موت الفجأة للشباب ، في عصرنا هذا نجد الكثير من الشباب يموتون غفلة بدون سابق إنذار وبدون أي تعب أو آثار وجع تبدو عليهم، وقد استيقظنا اليوم على وفاة هيثم أحمد زكى ابن الفنان الراحل أحمد زكي، وفى موت الفجأة عبرة وعظة أشد ممن توفاه الله بعد فترة مرض أو غيره مما اعتاده الناس تدليلًا على اقتراب الخاتمة كالمرور بالأزمات الصحية الشديدة التى قد يتوفى الإنسان على أثرها، كما أنه من المسلم به عند جميع البشر أن الأرواح بيد الله جميعًا، يقبضها وقتما يشاء وكيفما يريد؛ ولهذا نقدم لكم أدعية مأثورة رجاءً فى الله – تعالى- أن يحفظنا من موت الغفلة للشباب.





موت الفجأة قد يأتي للإنسان في أي وقت مهما بلغ من منزلة في الحياة الدنيا وكل نفس ذائقة الموت لا محالة، ويأتي موت الغفلة بدون مقدمات بدون أي يتعب الإنسان أو يواجه الامراض او يشعر أنه قد قرب ان يفارق الحياة ويأتي موت الغفلة في أي سن وفي أي وقت وفي أي مكان.





1- دعاء الاستغاثة من موت الفجأة للشباب له اهمية كبيرة لأنه يجعل الإنسان محصن محاط بالملائكة ، حيث أن الدعاء وذكر الله يجعل الشخص محصن ومحفوظ باسم الله خير الأسماء، والدعاء والاستغاثة من موت الغفلة والدعاء بحسن الخاتمة من أفضل الأدعية ومن أفضل ما يقال قبل النوم.





2- دعاء الإستغاثة من موت الفجأة للشباب:- أن يدعو الإنسان بما كان النبيّ - صلّى الله عليه وسلم- يدعو به ؛ فعنْ عبد اللّه بن عُمر - رضي الله عنهما- قال : كان منْ دُعاء رسُول اللّه- صلّى اللّهُ عليْه وسلّم-: «اللّهُمّ إنّي أعُوذُ بك منْ زوال نعْمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقْمتك، وجميع سخطك».





3- أفضل أدعية للاستغاثة من موت الفجأة :- « لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين ، رب انى كلى ذنوب وأنت العفو الغفور، لا اله الا انت سبحانك انى تبت اليك وانى من المسلمين فتب علىّ انك أنت التواب الرحي، لا اله الا الله واستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لى ولأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة وارحمنى وأرحم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ، ربنا ان تعذبنا فإنا عبادك وان تغفر لنا فانك أنت العزيز الحكيم ، يا أرحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث فأغثنا وابدل سيئاتنا حسنات وأقرر عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأمته، ياسلام سلمنى من كل أمر فى حياتى ويوم أموت ويوم أبعث حيا. رب أنت ولىّ فى الدنيا والاّخرة توفنى مسلما والحقنى بالصالحين ، اللهم ارحم موتانا وموتا المسلمين واشفي مرضانا ومرضا المسليمين».





اجمل الادعية للاستغاثة من موت الفجأة للشباب : - «لا إله إّلا الله الجليل الجبّار، لا إله إلّا الله الواحد القهّار، لا إله إلا الله الكريم الستّار، لا إله إلّا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له مسلمون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له عابدون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له قانتون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له صابرون، لا إله إلّا الله محمّد رسول الله، اللهمّ إليك فوّضت أمري وعليك توكّلت يا أرحم الرّاحمين».





أدعية الإستغاثة من الموت فجأة :- «اللهم ارحم موتانا وموتا المسلمين واشفي مرضانا ومرضا المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ارزقني قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة، اللهم ارزقني حسن الخاتمة، اللهم ارزقني الموت وأنا ساجد لك يا ارحم الراحمين اللهم ثبتني عند سؤال الملكين اللهم اجعل قبري روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم إني أعوذ بك من فتن الدنيا. اللهم اني اعوذ بك من فتن الدنيا، اللهم إني أعوذ بك من فتن الدنيا اللهم قوي إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على اعدائك اعداء الدي، اللهم شتت شملهم واجعل الدائرة عليهم اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم موتانا وموتا المسلمين واشفي مرضانا ومرضا المسلمين».





بعض أدعية تقال للاستغاثة من موت الفجأة :- «اللهم أجرني مـن مـوت الغفلـة ولآ تأخذنـي من الدنـيا إلا وأنت راض عني، ربي لا تريني في أهلي ۅأحبتي أي مكروه، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ارزقني قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة، اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة اللهم لا تحرمنا النظر الى وجهك الكريم اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين».





دعاء يحمي من موت الفجأة للشباب :- « الهي اليك اشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس أنت أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك، أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة الا بك».



