Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

منسق مبادرة أفريقيا تزدهر: نسعى لتحقيق طفرة بين أمريكا والقارة السمراء

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:14 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكد ماثيو ريس ، منسق مبادرة " أفريقيا تزدهر" Prosper Africa ، أن المبادرة التى أطلقتها الحكومة الأمريكية تهدف إلى تحقيق طفرة كبيرة فى مجال التجارة والاستثمار المتبادل بين الولايات المتحدة وأفريقيا.

وجاء ذلك خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الخميس، حول تعزيز التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية وقارة أفريقيا.

وأضاف ماثيو ريس أن هذه المبادرة تتيح اكتشاف الفرص المتاحة لممارسة الأعمال التجارية فى أفريقيا لكى تستفيد منها الشركات والمستثمرين والعاملين فى أفريقيا والولايات المتحدة .

وأضاف ماثيو إن الشركات طالبت منذ سنوات بتسهيل الحصول على الخدمات، لدعم التجارة والاستثمار لديها، لافتا إلى أن المبادرة تحقق تلك المطالب من خلال توفير خدمة الشباك الواحد الذى يقدم مجموعة من الخدمات لرجال الأعمال الأمريكيين والأفارقة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستثمرو مصر بالخارج يوقعون وثيقة النجاح مصحوبة بتكريم الهجرة والتخطيط

ندوة حول تعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وأفريقيا بالغرفة الأمريكية اليوم

مسئول أمريكى: 6 من أسرع 10 اقتصادات نموا فى العالم موجودة بأفريقيا

ترشيحاتنا

بعد موت هيثم أحمد زكي.. طبيب يكشف أسباب وفاة الفجأة

موعد مباراة منتخب مصر وليبيريا والقنوات الناقلة

نادى الزمالك ينعى الفنان هيثم أحمد زكي

قلبي واجعني.. أميرة هاني تنعي هيثم أحمد زكي

حصاد الجولة الرابعة بدوري الأبطال.. تألق صلاح وغضب رونالدو.. وريمونتادا لتشيلسي وانتفاضة ريال مدريد.. فيديو

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هل الموت المفاجئ يعني سوء الخاتمة.. علي جمعة يوضح

Advertisements

بعد وفاة هيثم أحمد زكي به.. تعرف على أسباب الإصابة بالهبوط الحاد في الدورة الدموية وطرق الوقاية

نقل جثمان هيثم أحمد زكي لمشرحة زينهم.. وننشر أقوال خطيبته

التفاصيل الكاملة لوفاة هيثم زكي منذ إصابته بالقيء حتى تحويله للمشرحة

تهون كل الخيانات إلا واحدة.. رسالة غامضة جديدة من تركي آل شيخ

شاهد.. 10 صور تجمع هيثم أحمد زكي وخطيبته إنجي سلامة قبل وفاته

بعد تشريح الجثة.. النيابة تصرح بدفن جثمان الفنان هيثم أحمد ذكي

خايف اموت لوحدي ومحدش يحس بيا.. هيثم أحمد زكي تنبأ بموته وحيدا بمنزله.. تفاصيل

المؤبد لملاك الشقق المفروشة في هذه الحالة.. مشروع قانون

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يزف بشرى سارة.. تركي آل شيخ يوجه رسالة غامضة.. الزمالك يحسم موقف كاسونجو

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هل الموت المفاجئ يعني سوء الخاتمة.. علي جمعة يوضح

وفاة الفنان هيثم أحمد زكي.. تعرف على شقيقه من والدته الراحلة

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. داعية إسلامي يوضح سمات موت الفجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 10 صور تجمع هيثم أحمد زكي وخطيبته إنجي سلامة قبل وفاته

المرض ليس رقيقاً بالمرة.. سيدة تهاجم شعار سرطان الثدي الوردي وتدعو لوقف استخدامه

مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز