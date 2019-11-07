تحذيرات من نواة المكنسة ومخاوف على إنتاج محصول القمح

ناشد حسين أبو صدام ، نقيب الفلاحين، جميع المزارعين بضرورة الالتزام بإرشادات وزارة الزراعة المتعلقة بنواة المكنسة قبل 10 نوفمبر، وذلك تجنبًا لإصابة القمح مرة أخرى بالصدأ الأصفر.



وأضاف "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن عدم التزام الفلاحين بالتحذيرات قد تؤدى إلى قلة الإنتاج المعتاد من محصول القمح مما يتسبب فى خسارة المزارعين والحكومة فى نفس الوقت ؛ حيثُ أنها من المحاصيل الأساسية .



وأشار "نقيب الفلاحين" إلى أن التغيرات المناخية التى تطرأ على مصر جديدة ووزارة الزراعة أعلم من الفلاحين بها لذا لابد من الالتزام، مؤكدًا أن تلك النواة تصيب محافظات شمال الدلتا.



وقال إن مصر تستورد أطنان من القمح لسد الاحتياجات لذا فنحن بحاجة إلى زيادة الإنتاج وليس قلته .



وكانت حذرت وزارة الزراعة ممثلة في إدارة الإرشاد الزراعى جموع الفلاحين من تكون نوه “المكنسة” التي ستتشكل وتضرب محافظات شمال الدلتا التي ستصل إلى مصر في الفترة من منتصف نوفمبر حتى 20 نوفمبر.



