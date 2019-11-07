شاهد .. اهتمامات شباب زمان .. ودلوقتى .. وإيه اللى اتغير

تغيرت اهتمامات الشباب وسلوكياتهم في عصرنا الحالي عن العقود الماضية، فتنوعت اهتماماتهم ما بين سماع الاغاني الشعبية وحضور الحفلات ووضع الاولوية لمواقع التواصل الاجتماعي والغياب عن حضور المناسبات الاجتماعية والمشاركة بها لكن هناك البعض لا يزالون يتبعون التقاليد القديمة ويهتمون بما يهواه الشباب في نفس المراحل العمرية قديما.



ورصدت كاميرا صدى البلد عددا من اهتمامات الشباب في الشارع المصري وطموحاتهم في الحياة.



في البدايه قال عيد مرسي طفل يبلغ من العمر 14 عاما ان كل اهتماماته في الحياة تنصب في ان يجد مهنه تجلب له عائدا شهريا يكفي لقضاء احتياجاته هو وأسرته الصغيره التي يعولها وهو في سنه الصغيره هذه حيث ترك التعليم واشتغل حارس عقار بمرتب شهري بسيط لا يكفي معيشة أسرته.



وأضافت نهله شريف بأنها تعشق مجال الأزياء و "الفاشون" وكل شئ يتعلق بالجمال والفن لذلك فهي تتجه الى عروض الازياء والحفاظ على مستواها الدراسى.



واشارت منى احمد انها تحلم الى ان تعمل فى مهنه توصيل السيدات بالموتوسيكل الى حتى لا يكون هناك تفرقه بين السيدات والرجال.



واضاف احمد الى انه يحلم الي ان يصبح مصمم ازاياء كبيرا للمشاهير ، واستخدام ملابسه فى المهرجانات.

